ЦВК зареєструвала кандидатів у нардепи за списками партій Українська стратегія та Сила і честь.

Центральна виборча комісія сьогодні, 21 червня, зареєструвала 139 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій на позачергових виборах до Верховної Ради.

Йдеться про кандидатів за списками двох партій – Українська стратегія (63) і Сила і честь (76).

Таким чином, всього станом на 21 червня ЦВК зареєструвала 1 тисячу 160 кандидатів у народні депутати від партій.

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Крім того, станом на сьогодні в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 тисячу 76 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 927, висунутих політичними партіями – 149.

До слова, Факти ICTV писали, які партії братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради.