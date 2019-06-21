Розклад роботи станцій метро Палац спорту, Площа Льва Толстого і Театральна зміниться з 18.00 22 червня і до закінчення всіх заходів 23 червня. Як працюватиме метро, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Через Марш рівності станції метрополітену Палац спорту, Площа Льва Толстого та Театральна закриють з 18.00 22 червня до закінчення роботи. Ці станції працюватимуть тільки у режимі пересадочного вузла.

23 червня з початку роботи метрополітену до закінчення заходів ці станції закриють на вхід/вихід. Електропоїзди проїжджатимуть без зупинок.

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Можливе закриття на вхід і вихід станцій та пересадочних вузлів для забезпечення безпечного перевезення пасажирів та учасників заходів.

Марш рівності 2019 в Києві пройде вже вп’яте.

Раніше ми писали, що таке КиївПрайд і звідки взялась традиція проведення Маршу рівності.