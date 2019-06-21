PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Закон Зеленського: озвучено штрафи для нардепів-кнопкодавів

Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект, в якому пропонується штрафувати нардепів за кнопкодавство.

Закон Зеленського: озвучено штрафи для нардепів-кнопкодавів

Президент України вніс до Верховної Ради законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України.

Законопроект передбачає кримінальну відповідальність для народного депутата за порушення обов’язку іншого народного обранця голосувати особисто.

Так, за кнопкодавство пропонується штрафувати від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, тобто від 51 до 85 тисяч гривень, розповів представник Володимира Зеленського у Верховній раді Руслан Стефанчук.

Читайте: Закон про ТСК та імпічмент порушує Конституцію – Стефанчук

Нагадаємо, раніше президент України заявив, що нардепів позбавлятимуть мандата за кнопкодавство.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Закон про ТСК та імпічмент порушує Конституцію – Стефанчук
Різниця між відкритими і закритими списками – все про вибори в Раду
Персональне голосування нардепів: Зеленський вніс до Ради законопроект
Чому Макрон хоче помирити Зеленського та Путіна
Перший місяць президента: що зробив і пообіцяв Зеленський
Зеленський шукає нового керівника ДУС – зарплата 30 тис. грн і доплати
Зеленський скасував шкільну форму
Президент скасував 161 указ попередників
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка