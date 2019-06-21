Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект, в якому пропонується штрафувати нардепів за кнопкодавство.

Президент України вніс до Верховної Ради законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України.

Законопроект передбачає кримінальну відповідальність для народного депутата за порушення обов’язку іншого народного обранця голосувати особисто.

Так, за кнопкодавство пропонується штрафувати від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, тобто від 51 до 85 тисяч гривень, розповів представник Володимира Зеленського у Верховній раді Руслан Стефанчук.

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Нагадаємо, раніше президент України заявив, що нардепів позбавлятимуть мандата за кнопкодавство.