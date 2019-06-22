22 червня 1941 року нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. У боях та під час окупації загинув кожен п’ятий українець. Сьогодні Україна вшановує пам’ять жертв Другої світової війни.

О 00.12 22 червня 14 німецьких бомбардувальників Ju-88 вилетіла з Кенігсберга і почала готуватися до атаки на СРСР, з чого й бере початок протистояння між Радянським Союзом і Німеччиною. Через 3 години о 3.33 генерал Пуркаєв доповідає про наліт авіації на українські міста, серед яких був і Київ.

Керівництво СРСР цього не очікувало – бо перед тим уклало пакт Молотова-Ріббентропа, у якому домовились про спільне загарбання Європи.

Першим дати відсіч наказав начальник штабу Чорноморського флоту контрадмірал Єлісєєв. Завдяки йому був відкритий вогонь по німецьких літаках, що вторглися в повітряний простір СРСР.

О 4.25 одна з дивізій вермахту почала наступ на Брестську фортецю. Захопивши майже половину території, німецькі війська вирішили зупинитися через раптову контратаку.

Основними цілями німецьких загарбників під час бомбардування у Києві стали заводи, військові аеродроми і мости, а перша бомба влучила у район кіностудії імені Довженка. Паніки у місті не було, під час мобілізації 23 червня на війну пішло більше 200 тис. чоловіків.

У Дніпропетровську про початок війни знала тільки одна людина – начальник місцевого гарнізону Костянтин Добросердов. У перші дні війни у місті тривало звичайне життя. Радянська пропаганда робила все, аби боротися зі своїми ж людьми. Насамперед звертали увагу на провокаторів і диверсантів.

Оскільки радянська влада намагалася переконати людей у тому, що з агресором зможуть впоратися, у багатьох українських містах посилили цензуру у ЗМІ.

У Криму війна почалася вже о 3.48 ранку. Війська фашистської Німеччини спускали донні магнітні міни на парашутах, які використовувалися для підриву кораблів чорноморського флоту. Але одна з них упала на житловий квартал. За 12 хвилин до початку війни в регіоні загинуло близько 20 осіб, ще 100 – поранено.

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Перша заява МЗС Німеччина з’явилася о 5.30. В ній йшлося про те, що СРСР, до складу якого входила Україна, діяв проти Німеччини та усієї Європи. Саме через це віддали наказ для того, аби зупинити “загрозу”.

Через дві години радянським військам приходить наступний наказ:

Всіма силами обрушитися на ворожі війська і знищити їх в районах порушення кордону.

За допомогою авіації встановити місця зосередження противника та угруповання його наземних військ. Знищити авіацію на аеродромах противника і розбомбити його наземні війська.



О 12.00 Італія також заявляє про початок війни проти Радянського Союзу.

Після затяжних боїв за оборону Західної України, які триватимуть до 6 липня 1941 року, військам надходить нова директива.

У ній йдеться про початок контратаки на німецькі війська, яким не вдалося домогтися значних успіхів. Це повинні були зробити потужними зосередженими ударами.

Прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль о 23.00 заявив про те, що Гітлер розпочав нову війну. За його словами, подібне віроломство не можна було порівняти з жодними іншими злочинами і божевіллям лідера нацистської партії.

Він просить світ надати підтримку у війні проти Німеччини і не баритися, поки відважні солдати захищають свої землі. Так закінчується перший день найстрашнішої війни для України.

Недолуге керівництво радянських генералів та бажання вислужитися перед Сталіним призвели до численних людських втрат. Другу світову вважають найкривавішим глобальним конфліктом, який забрав життя, за різними даними, від 50 до 85 млн осіб.



До слова, загальновідомо, що в Росії вже давно вигадують власні трактування історичних подій, серед яких й Друга світова війна.