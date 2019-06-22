На Донеччині за матеріалами СБУ до дев’яти років позбавлення волі засуджено інформатора терористичної організації “ДНР”.

Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Маріуполя з листопада 2014 року по січень 2015 року за вказівкою бойовиків збирав інформацію про дислокації, чисельність, маршрути пересування військових та їх техніки українських підрозділів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області.

– Отримані дані за допомогою мобільного телефону він передавав двом представникам терористичної організації “ДНР”, – йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ затримали зловмисника ще в січні 2015 року.

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Приморський районний суд Маріуполя визнав його винним і засудив до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 17 червня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню.