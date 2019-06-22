У День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Володимир Зеленський наголошує, що потрібно докласти зусиль, щоб війна не стала звичним явищем для наступних поколінь.

Володимир Зеленський нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва.

– Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну, – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що війна приносить лише кров, горе й страждання.

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– Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя, – додав президент.

Нагадаємо, Конституційний суд оголосив про те, що рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів є законним.