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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Напередодні введення енергоринку до Києва з США прибув Кент Логсдон

До Києва для обговорення з представниками української влади і бізнесу важливості проведення реформ у сфері енергетики прибув головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту США з питань енергоресурсів Кент Логсдон.

Напередодні введення енергоринку до Києва з США прибув Кент Логсдон

Про це повідомляється на сторінці посольства США в Україні у Facebook.

– Вітаємо в Києві головного заступника керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Кента Логсдон, який прибув для обговорення важливості енергетичних реформ з представниками української влади і бізнесу, – сказано в повідомленні.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустило в Україні Проект енергетичної безпеки. Про це повідомила директор Місії USAID.

За цей період USAID направить на реалізацію проекту в українському енергетичному секторі $85 млн. Основні аспекти роботи, згідно з програмою, – це ринки електроенергії, природного газу, централізованого теплопостачання та відновлюваних джерел енергії.

Читайте: Новий енергоринок потрібно вводити якомога швидше – USAID

Наразі ця програма є найбільшою для USAID в Україні. За словами директора агентства, це доводить готовність США до забезпечення енергетичної безпеки України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що USAID рекомендує запускати ринок електроенергії в безпечному режимі.

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