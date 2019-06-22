Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, наскільки добре вам відомі події Другої світової війни.

22 червня 1941 року нацистська Німеччина напала на СРСР. В боях і під час окупації загинув кожен п’ятий українець.

Роль України і українців у Другій світовій без перебільшення можна вважати видатною.

Україна заплатила за Перемогу найвищу ціну. Її втрати найбільші й непорівнянні з втратами інших країн і народів.

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Демографи досі продовжують підрахунок втрат серед військових і мирного населення в 1939-1945 роках і стверджують, що якби не війни, катастрофи, голодомори та інші потрясіння 20-го століття, сьогодні українців було б 85 млн.

Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, наскільки добре відомі вам події тих страшних років.

Нагадаємо, в травні поблизу Переяслава-Хмельницького відбувся Політ Пам’яті на честь загиблих у Другій світовій війні.