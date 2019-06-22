28 червня Україна святкує День Конституції. Факти ICTV розповідають, скільки буде вихідних і чи варто планувати міні-відпустку.
День Конституції у 2019 році припадає на 28 червня (п’ятниця). У цей день ми відпочиваємо, а оскільки далі субота і неділя, то можна організувати невеликий відпочинок.
У червні українців також чекає вихідний з нагоди Трійці, яка щороку припадає на неділю, відтак понеділок, 17 червня, буде неробочим днем. Тут ми також отримуємо три вихідних, з 15 по 17 червня включно.
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До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят України на 2019 рік.
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