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Скільки вихідних буде на День Конституції

28 червня Україна святкує День Конституції. Факти ICTV розповідають, скільки буде вихідних і чи варто планувати міні-відпустку.

Скільки вихідних буде на День Конституції

День Конституції у 2019 році припадає на 28 червня (п’ятниця). У цей день ми відпочиваємо, а оскільки далі субота і неділя, то можна організувати невеликий відпочинок.

У червні українців також чекає вихідний з нагоди Трійці, яка щороку припадає на неділю, відтак понеділок, 17 червня, буде неробочим днем. Тут ми також отримуємо три вихідних, з 15 по 17 червня включно.

Читайте: Вихідні в Україні 2019: Кабмін затвердив перенесення робочих днів

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят України на 2019 рік.

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