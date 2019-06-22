Національна компанія Укренерго попередила про ризик виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі країни через спеку, яка може стати причиною тимчасових відключень електроенергії.

За останні два тижні в Україні зафіксовані рекордні показники температури повітря. В Укренерго пояснюють, що для забезпечення балансу в енергосистемі потрібні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, які забезпечені паливом.

Наразі в енергосистемі Україні відсутні нормативні резерви потужності на енергоблоках. Тому сім блоків ТЕС перебувають поза резервом через відсутність вугілля.

Читайте: З 1 липня буде хаос – Інтерпайп про запуск ринку електроенергії

Загалом за 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%.

– Ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще вісьмох блоків ТЕС, — зазначили в Укренерго.

При подальшому підвищенні температури та збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт і відсутності палива в енергосистемі України складеться надзвичайна ситуація.

– Це значить, що в Укренерго не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках Укренерго може застосовувати графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми, — пояснили в компанії.

Вирішити питання може допомогти прискорення виведення з ремонту низки ТЕС або включення у роботу газомазутних блоків ТЕС.

Нагадаємо, USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі.

Джерело: Укренерго