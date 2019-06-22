Запуск ринку електроенергії з 1 липня не призведе до проблем з електропостачанням споживачів, жодних відключень електроенергії в містах не буде.

Про це заявив позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех.

– Електроенергія подаватиметься споживачам вчасно і в усіх необхідних обсягах. Передумов для технологічних розладів або обмеження в обсягах подачі електроенергії старт ринку не створює, – заявив Чех.

Радник міністра також підкреслив, що реформа готувалася не один рік і енергетики передбачили можливі сценарії – дефіциту в енергосистемі не буде.

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– Не буде проявів нестачі електроенергії, яка призведе або до технологічних розладів, або до планових відключень споживачів, – підкреслює Чех.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення, необхідні для запобігання зростанню цін на електроенергію з 1 липня, коли має розпочати свою роботу ринок електроенергії.