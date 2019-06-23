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Факти / Україна / Суспільство

Після Маршу Рівності у Києві побили маріупольського активіста

У Києві після проведення Маршу Рівності невідомі побили маріупольського активіста та волонтера Сергія Моржова.

Після Маршу Рівності у Києві побили маріупольського активіста

Активістка платформи ТЮ Діана Берг повідомила, що Сергія Моржова з його другом відстежили після Маршу і побили.

– Після прайду хлопці поїхали на Чернігівську та прямували до друзів, в яких вони зупинилися. Чотири чоловіка підбігли, спочатку забризкали газом, а коли Сергій впав, били ногами вчотирьох, — написала вона.

Читайте: Перцевий газ в обличчя і побиття ногами: у столиці напали на учасників КиївПрайд

Організатори маршу КиївПрайд повідомили, що у Марші Рівності 23 червня 2019 року взяли участь понад вісім тис. людей.

Водночас, перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий повідомив, що на Марші було три тис. осіб.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за подіями навколо Маршу рівності у Києві в режимі онлайн.

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