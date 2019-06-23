Павло Клімкін заявив, що якщо Росія не надасть звіт щодо звільнення військовополонених українських моряків, Україна почне нову хвилю тиску на РФ на міжнародній арені.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що Україна готує нові стратегії тиску на РФ.

Якщо Кремль до вівторка не надасть Міжнародному Трибуналу ООН з морського права звіт щодо звільнення військовополонених українських моряків, тоді Україна почне нову хвилю тиску.

– Цей тиск буде і короткостроковим, оскільки нам треба досягнути результату. І буде середньостроковий тиск, бо результатом цього буде обмеження російської морської активності, військової активності.

Ми плануємо багато речей, про які я кажу, але про багато не скажу, нехай це залишиться поза камерою, – прокоментував міністр.