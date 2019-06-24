ЦВК на поточному тижні зареєструє усіх кандидатів у нардепи, видасть їм посвідчення і оприлюднить списки.

Центральна виборча комісія повинна ухвалити рішення про реєстрацію кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до Верховної Ради або відмову в їхній реєстрації до вівторка, 25 червня, включно.

Останнім днем ​​прийняття заяв був четвер, 20 червня.

У триденний термін після реєстрації кандидатів, тобто до п’ятниці, 28 червня, включно у газетах Голос України, Урядовий кур’єр і на офіційному сайті ЦВК повинні бути опубліковані виборчі списки кандидатів у депутати партій у загальнодержавному окрузі, а в регіональних або місцевих ЗМІ – повідомлення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі. При цьому обов’язково публікуються рішення про реєстрацію кандидатів.

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Нагадаємо, Факти ICTV писали, як перевірити себе у списку виборців для голосування на виборах до Верховної Ради.