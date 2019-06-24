Близько 71% пенсіонерів отримують пенсії, які нижчі, ніж встановлений прожитковий мінімум в Україні.

Народний депутат Юлія Тимошенко у програмі Свобода слова на ICTV заявила, що близько 71% українських пенсіонерів отримують пенсії, які нижчі за прожитковий мінімум.

За її словами, встановлений мінімальний прожитковий рівень – це те, менше чого не можна платити людям.

– Наприклад, якщо для пенсіонерів мінімальний прожитковий рівень 3 094 грн – це, за законами України означає, що ніхто з пенсіонерів не може отримувати менше, ніж вказана сума, – сказала Тимошенко.

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За її словами, потрібно поправити зазначений параметр для того, аби у людей була змога інвестувати в українську економіку.

До слова, Кабінет міністрів схвалив пілотний проект з доставки пенсій додому окремим категоріям громадян.