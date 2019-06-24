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Факти / Україна

Погода в Україні на 24 червня (КАРТА)

На заході, півночі та у центрі України очікуються опади.

погода в Украине

24 червня в західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

На решті території України без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 24 червня

Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°; у західній частині вночі 13-18°, вдень 24-29°.

У Києві очікуються дощі. Температура вночі 19-21°, вдень 30-32°.

Раніше повідомлялося, що послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня.

Джерело: Укргідрометцентр

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