На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалені останні рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.

Йдеться про ухвалення змін до постанов №307 та 308 стосовно Правил ринку та Правил ринку на добу вперед і внутрішньодобового ринку.

Регулятор встановив цінові обмеження для виробників електричної енергії, які працюють у новому ринку. Таким чином контролюватиметься зростання цін на електроенергію для непобутових споживачів.

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Крім того, встановлено нові вимоги щодо рейтингу банків, що дозволило збільшити їхній перелік для надання фінансових гарантій учасникам ринків з 2 до 41.

– Ухвалення регуляторних актів дозволяє забезпечити виконання вимог закону України Про ринок електричної енергії та визначити уточнений порядок участі у групах, що балансують, порядок визначення фінансових гарантій, уточнений порядок надання допоміжних послуг. А також уточнення порядку надання диспетчерських команд та їхнього виконання, нового порядку моніторингу надання допоміжних послуг, що визначений на основі пропозицій оператора системи передавання, перехідних положень, зокрема щодо обмежень цін на ринку, що балансує, та ринку допоміжних послуг, – зазначено в обгрунтуванні.

Нагадаємо, напередодні введення енергоринку до Києва з США прибув Кент Логсдон.