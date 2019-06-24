З 1 липня знімається заборона на транзит українських товарів територією РФ у треті країни.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, в якому скасував заборону на транзит українських товарів територією РФ у треті країни. Дане обмеження діяло з 2016 року.

Транзит буде дозволено “при забезпеченні простежуваності із застосуванням пломб на підставі технології ГЛОНАСС, а також при наявності у водіїв, які здійснюють перевезення, облікових талонів”.

Тепер українські товари можна перевозитися автомобільним і залізничним транспортом.

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Зміни вступають у силу з 1 липня.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів запровадив дзеркальні санкції і мита на деякі російські товари з 1 серпня.

Джерело: Офіційний інтернет-портал правової інформації