Участь у дострокових виборах у Верховну Раду 2019 беруть чимало зірок. Хто вони та чи зможуть досягти успіху у політиці – у матеріалі Фактів ICTV.

Вибори у Верховну Раду 2019 року проходять під егідою нових облич. Цьогоріч балотується чимало зірок шоу-бізнесу та спорту. Деякі з них йдуть у списках партій, інші – обираються на мажоритарних округах.

Чи то перемога Володимира Зеленського, чи то власні амбіції надихнули піти на дострокові вибори у Верховну Раду, але їх аномальна кількість. Символічно, що найбільший зірковий склад у партії Слуга народу.

Хто саме може проміняти сцену на мандат і чи будуть дієвими зірки у парламенті – читайте далі.

Олександр Скічко

Нещодавно про політичні амбіції заявив екс-ведучий Євробачення Олександр Скічко. Він балотуватиметься на окрузі № 197, що на Черкащині.

– Я вважаю, що сьогодні переломний момент. Вперше в історії України президентом стала людина не з системи, людина, яка жодного дня не була у владі, – заявив він.

Жан Беленюк

Відомий український спортсмен Жан Беленюк опинився під № 10 у списку партії Слуга народу. Він чемпіон Європи та світу з греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 року.

Спортсмен заявляв журналістам, що у політику пішов не сам – його запросили представники Слуги народу.

Роман Грищук

Керівник гумористичної студії Мамахохотала теж опинився у лавах партії Зеленського. Він висувається на окрузі № 222, що в Солом’янському районі Києва.

На сторінці у Facebook гуморист зізнається, що сам подав заявку у партію. Свій похід мотивує тим, що “відкрилось вікно можливостей для людей не з системи”.

Юрій Корявченков

Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік з Кварталу 95, підтримує свого колегу Зеленського і теж прямує у політику. Комік балотуватиметься у рідному Кривому Розі на окрузі № 33.

Читайте: Як потрапити у список Слуги народу – інтерв’ю з № 26 Єгором Чернєвим

Він був у гумористичному проекті з початку його заснування. Сьогодні Корявченков єдиний з акторів Кварталу, хто вирішив зав’язати з кар’єрою коміка.

Микола Тищенко

Ресторатор та екс-ведучий програми Ревізор Микола Тищенко також спробує себе у політиці.

47-річний телеведучий боротиметься за мандат на окрузі № 219 (Святошинський район міста Київ) теж від партії Слуга народу.

Сергій Сивохо

У Костянтинівці Донецької області, на окрузі №49 партію Слуга народу представлятиме Сергій Сівохо. Креативний продюсер Кварталу 95 зізнався журналістам, що брати участь у виборах його попросив президент, бо на донецьких округах виникли складнощі з підбором кандидатів.

Нагадаємо, що сам Сергій Сивохо родом з Донецька, тому і висувається там.

Святослав Вакарчук

Український співак і лідер гурту Океан Ельзи нарешті зважився. Йому пророкували високі рейтинги на президентських виборах, але тоді він так і не взяв участь у перегонах.

Втім, до дострокових виборів у Верховну Раду 2019 року створив свою партію, назвавши її Голос. І якщо спочатку рейтинги у партії були низькі, то зараз соціологи пророкують Голосу близько 8%.

Сергій Притула

Відомий ведучий і шоумен Сергій Притула приєднався до партії Святослава Вакарчука Голос.

№ 30 у списках Притула заявив, що для того, щоб він пройшов у парламент, за Голос мають проголосувати щонайменше 10% виборців, тому агітує підтримати політсилу.

Михайло Поплавський

Співак, продюсер і ректор Київського університету культури і мистецтв Михайло Поплавський знову йде до Верховної Ради.

Якщо у 2014 році він переміг на мажоритарному окрузі № 101 у Кіровоградській області, то цього разу очолив список Аграрної партії. Він називає себе селянином і аграрієм і зазначає, що відстоюватиме інтереси українського села.

Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько, яка раніше заявляла, що приєднується до партії Батьківщина, теж змінює професію.

Вони заявила, що буде не в списках Батьківщини, а на мажоритарному окрузі, номер якого обіцяла незабаром назвати.

Віталій Білоножко

Народний артист України Віталій Білоножко опинився у списку партії Сила і честь Ігоря Смешка. Він йде за партійними списками під № 22.

Зараз сам співак разом з дружиною Світланою Білоножко, яка раніше теж заявляла, що приєднається до партії, на пенсії.

Зірки у політиці – це тренд

У тому, що зірки шоу-бізнесу змінюють професію і йдуть у політику, Україна не унікальна.

Таких прикладів безліч у світі. Актор Клінт Іствуд став мером містечка Кармел у штаті Каліфорнія, губернатором якого був Арнольд Шварценегер, мер Тбілісі – екс-футболіст Каха Каладзе, президент Ліберії Джордж Веа за часів минулої кар’єри став володарем Золотого м’яча. І це далеко не вичерпний список.

Якщо раніше зірок в Україні використовували, щоб додати партіям рейтингу, то сьогодні вони самостійні політичні гравці.

– Ми отримали цікавий експеримент, коли фарисейство і лицедійство почали конкурувати між собою. Раніше в частині технологій у кампаніях завжди використовували лицедіїв, я маю на увазі зірок, у підтримці тих чи інших політиків. Сьогодні вони є розділеними, – зазначає політолог Олександр Антонюк.

Він додає, що представники шоу-бізнесу мають всі шанси пройти у Раду. По-перше, цьогорічна кампанія побудована на емоційній складовій.

– Раціональність не працює. Кандидату з раціональною програмою і раціональною риторикою перемогти набагато складніше, ніж людині “на хайпі”.

По-друге, вони мають те, що необхідно кожному політику для успішної кампанії – впізнаваність.

Політолог скептично ставиться до самостійності політсил, тому зазначає:

– Ефективність цих хлопців і дівчат залежатиме від консенсусу бенефіціарів їх політичних проектів.

Окрім того, не менш важливим складником буде їх команда – ті люди, яких вони візьмуть собі у помічники, та сфера їх компетенції – чи то міжнародна політика, екологія, безпека.

Експерт прогнозує, найімовіршіше, більша частина зірок поскладає повноваження, як свого часу зробив Вакарчук.

Хоча, Олександр Антонюк жартує – перші півроку у парламенті буде дуже весело:

– Засідання Верховної Ради, включення в кулуарах будуть робити рейтинги всім каналам. Зірки зі свого ринку переходять у Верховну Раду, отже, і глядач переключиться туди.

Традиційні депутати з багаторічним управлінським досвідом і багажем знань відходять у минуле. Їх замінюють молоді, амбітні та популярні. Однак чи справді зірки йдуть всерйоз і надовго, і чи матиме успіх їх політична діяльність– побачимо з часом.

Фото: Голос, Грищук Рома, Юрій Корявченков, Микола Тищенко, Михайло Поплавський, Мелодія двох сердець, Gettyimages

Лілія Ященко