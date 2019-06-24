PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Києві скасували 9 рейсів міської електрички – причина

У Києва 24 червня скасували дев’ять рейсів міської електрички. Причина – технічні неполадки.

міська елекричка

Київпастранс на 24 червня скасував дев’ять рейсів міської електрички – 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7406, 7413/14 і 7419.

У компанії пояснили скасування рейсів технічними неполадками і порадили киянам враховувати ці зміни при плануванні свого маршруту.

Читайте: Укрзалізниця розділить потяги на три класи

До слова, міська електричка у Києві – єдиний шанс для багатьох киян без заторів дістатися з лівого берега на правий. Проте проблеми з її курсуванням виникають регулярно.

Джерело: Інформатор

Фото: УЗ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка