Міжвідомча делегація США прибула до Києва, щоб зустрітися з представниками влади та американськими підприємцями.

До Києва прибула міжвідомча делегація США, до складу якої входять представники Міністерства енергетики, Міністерства торгівлі та Агентства торгівлі та розвитку.

Міністерство торгівлі представляє Ян Стеффі, Міністерство енергетики – Джозеф Уддо, а представником Агентства торгівлі та розвитку є Тодд Абрахано.

Американська делегація приїхала в Україну для того, щоб просувати партнерські відносини між США і нашою країною.

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Під час свого перебування у Києві міжвідомча делегація проведе зустрічі з представниками влади та підприємцями США.

До слова, палата представників Конгресу США схвалила виділення $700 млн на підтримку України.

Джерело: Посольство США в Україні