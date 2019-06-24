У Києві через ремонт доріг та численні ДТП утворилися кілометрові затори.
Затори у Києві 24 червня змусили людей вийти з громадського транспорту і йти пішки.
Така ситуація спостерігалася на проспекті Леся Курбаса.
Затори у Києві: причини та яка ситуація зараз (КАРТА) / 4 фотографии
Також було ускладнено рух на Наддніпрянському шосе і на двох київських мостах – Дарницькому та Патона.
Причинами масштабних заторів у столиці стали ремонт дорожнього покриття і численні аварії.
Станом на 14.30 рівень заторів оцінюється у 4 бали.
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До слова, сьогодні на в’їзді до Києва з боку Житомирської траси зіткнулися дві фури, у результаті чого утворився багатокілометровий затор.
Фото: Обозреватель
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