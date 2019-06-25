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Факти / Україна

Коли День Конституції України 2019

Щорічно День Конституції України відзначають 28 червня.

Конституція України

У 2019 році День Конституції України відзначатимуть 28 червня. Оскільки цього року свято припадає на п’ятницю, українці відпочиватимуть три дні поспіль.

Свято встановили на честь Конституції України, яка прийшла на зміну Конституції УРСР і є основним документом вищої юридичної сили.

Верховна Рада ухвалила Конституцію України лише через п’ять років (у 1996 році) після того, як наша країна стала незалежною державою.

Читайте: День молоді, Конституції і Трійця: які свята чекають українців у червні

Україна була останньою серед країн колишнього СРСР, які ухвалили власну Конституцію.

До слова, у червні на українців чекає два додаткових вихідних дні.

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