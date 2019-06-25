Після завершення процедури оскарження повноважень російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, що відбудеться завтра по обіді, Україна представить конкретні кроки, яким чином буде діяти далі.

Речниця МЗС Катерина Зеленко в ефірі одного з телеканалів заявила, що спершу Україна завершить процедуру оскарження повноважень Росії в ПАРЄ, а потім представить конкретні кроки, яким чином буде діяти далі.

– Фактично ми можемо говорити про те, що ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем – спочатку політичним, а потім фінансовим. З одного боку це пов’язано з недалекоглядністю окремих політиків, які щиро вірять у те, що повернення Росії за стіл переговорів може якимось чином сприяти конструктивного діалогу, – сказала речниця.

Вона додала, що окремі політики керувались міркуваннями політичного егоїзму, вважаючи, що Росія їх не стосується, а Україна далеко, і це – не їхня проблема. Наслідки такого рішення насправді можуть бути складними.

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Катерина Зеленко зазначає, що у відомстві уважно проаналізували списки тих делегатів, які голосували за/проти і зробили висновки.

– Наші посли активно працюють над тим, щоб не допустити остаточної здачі статутних принципів цієї організації, – зауважила дипломат.

Зеленко заявила, що рішення ПАРЄ це не поразка української дипломатії, бо впродовж останнього року зроблено все можливе, що залежало від України і в парламентському вимірі, і з боку МЗС та президентів України – спочатку Петра Порошенка, а потім Володимира Зеленського.

– Не можна опускати руки, робота триває. Ми поки що маємо надзвичайно насичений порядок денний у нашій взаємодії з іншими структурами Ради Європи. Працюватимемо над тим, щоб захищати насамперед наші національні інтереси та інтереси наших громадян, – зазначила вона речниця МЗС.

Нагадаємо, у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.