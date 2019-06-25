Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, яке дає змогу російській делегації повернутися. ЗМІ вже відреагували на відповідне рішення.

Французьке видання Le Monde написало, що рішення про повернення Росії до ПАРЄ було цілком прогнозованим, проте засідання Парламентської асамблеї Ради Європи сколихнуло організацію.

Зазвичай дебати у ПАРЄ проходять спокійно та анонімно, але 24 червня вони тривали понад дев’ять годин і за цей час політичні групи не дійшли згоди.

Супротив України, Грузії і Великої Британії не зміг зупинити остаточне рішення, на яке, за інформацією видання, могло вплинути припинення фінансування Ради Європи Росією.

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У Financial Times вважають, що Асамблея занепадає і про це свідчить не тільки голосування за повернення РФ.

Одним зі свідчень наявності проблем є реакція ЄСПЛ на позови турецьких громадян, які почали надходити після спроби держперевороту в країні у 2016 році. Суд виніс вирок лише у чотирьох справах з понад 36 тис.

Також у виданні нагадали, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо попереджував, що зараз ПАРЄ проходить через найбільшу економічну, інституційну та політичну кризу.

Французький історик Антуан Аржаковський вважає, що рішенням про повернення Росії Асамблея зрікається своїх цінностей і готується до “колективного суїциду”.

– Європа потурає Росії, не засвоївши уроки 1938 року, коли вона змирилася з Німеччиною, – написав Аржаковський.

Нагадаємо, у ПАРЄ проголосували за резолюцію, завдяки якій Росія повертається до роботи в Асамблеї.