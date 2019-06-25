PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Рада Європи занепадає: реакція західних ЗМІ на рішення ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, яке дає змогу російській делегації повернутися. ЗМІ вже відреагували на відповідне рішення.

Рада Європи занепадає: реакція західних ЗМІ на рішення ПАРЄ

Французьке видання Le Monde написало, що рішення про повернення Росії до ПАРЄ було цілком прогнозованим, проте засідання Парламентської асамблеї Ради Європи сколихнуло організацію.

Зазвичай дебати у ПАРЄ проходять спокійно та анонімно, але 24 червня вони тривали понад дев’ять годин і за цей час політичні групи не дійшли згоди.

Супротив України, Грузії і Великої Британії не зміг зупинити остаточне рішення, на яке, за інформацією видання, могло вплинути припинення фінансування Ради Європи Росією.

Читайте: Бойкот, так бойкот: Україна призупиняє участь у ПАРЄ

У Financial Times вважають, що Асамблея занепадає і про це свідчить не тільки голосування за повернення РФ.

Одним зі свідчень наявності проблем є реакція ЄСПЛ на позови турецьких громадян, які почали надходити після спроби держперевороту в країні у 2016 році. Суд виніс вирок лише у чотирьох справах з понад 36 тис.

Також у виданні нагадали, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо попереджував, що зараз ПАРЄ проходить через найбільшу економічну, інституційну та політичну кризу.

Французький історик Антуан Аржаковський вважає, що рішенням про повернення Росії Асамблея зрікається своїх цінностей і готується до “колективного суїциду”.

– Європа потурає Росії, не засвоївши уроки 1938 року, коли вона змирилася з Німеччиною, – написав Аржаковський.

Нагадаємо, у ПАРЄ проголосували за резолюцію, завдяки якій Росія повертається до роботи в Асамблеї.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Російського дипломата не обрали віце-президентом ПАРЄ завдяки Україні
Не можна опускати руки: МЗС представить план дій України у ПАРЄ
Убивства пробачили за гроші: реакція в Україні на повернення РФ до ПАРЄ
Європо, прокинься! У Страсбурзі протестують проти повернення Росії в ПАРЄ
Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ щодо Росії
Бойкот, так бойкот: Україна призупиняє участь у ПАРЄ
Рішення ПАРЄ: чому Європа повернула РФ і наслідки для України
У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка