Українській делегації у ПАРЄ вдалося заблокувати автоматичне призначення російського дипломата Леоніда Слуцького на посаду віце-президента Асамблеї.

Українська делегація у ПАРЄ заблокувала автоматичне призначення дипломата РФ Леоніда Слуцького на посаду віце-президента Ради Європи.

Слуцького висунули за квотою РФ і він повинен був вступити на посаду віце-президента ПАРЄ без голосування.

Однак українська делегація висунула заперечення проти його кандидатури, завдяки чому 25 червня відбудеться таємне голосування.

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Результати відповідного голосування оголосять вранці 26 червня.

До слова, українська делегація вирішила призупинити роботу в ПАРЄ через резолюцію, яка повертає РФ в Асамблею.