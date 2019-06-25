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Факти / Україна

Росія висуне обвинувачення усім полоненим морякам до 9 липня – адвокат

Слідчі РФ збираються висунути обвинувачення усім полоненим українським морякам до 9 липня 2019 року.

Росія висуне обвинувачення усім полоненим морякам до 9 липня – адвокат

Адвокат у справі полонених моряків Микола Полозов заявив, що 9 липня російське слідство висуне обвинувачення усім українцям.

Наразі обвинувачення висунули Богдану Небилиці, Юрію Будзилу і Євгену Семидоцькому.

Моряків обвинувачують у нібито незаконному перетині державного кордону РФ, за що їм загрожує до шести років позбавлення волі.

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Після того, як усім українським морякам висунуть обвинувачення, захист і полонені зможуть ознайомитися з матеріалами справи.

До слова, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром обговорив питання звільнення українських моряків.

Джерело: Крим. Реалії

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