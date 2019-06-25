На новій банкноті у 1000 гривень помітили невідповідність у цитаті українського вченого Володимира Вернадського.
Володимир Вернадський, який зображений на новій купюрі у 1000 гривень, говорив: “Я вірю у велике майбутнє і України, і Української академії наук…” На новій банкноті ця цитата звучить інакше:
– Я вірю у величне майбутнє України.
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Оригінальна цитата наведена на офіційному сайті Посольства України в США. Так вчений писав у своїх спогадах.
Нагадаємо, що раніше з’явилася інформація, що в Україні з 25 жовтня з’явиться банкнота у 1000 гривень. Факти ICTV писали про те, хто такий Володимир Вернадський і чому його помістили на нову купюру.
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