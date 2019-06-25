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Факти / Україна / Політика

Україна відкликає посла при Раді Європи – Клімкін

МЗС України відкликає зі Страсбурга посла при Раді Європи для консультацій через рішення про повернення Росії до ПАРЄ.

Україна відкликає посла при Раді Європи – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Київ відкликає посла при Раді Європи для консультацій.

– Я не збираюся підштовхувати наших парламентарів до прийняття рішень щодо формату їх участі у ПАРЄ. І політично, і емоційно в цій ситуації нам нема чого шукати.

Тому призупинення участі в ПАРЄ – цілком логічний крок. Але не назавжди, аби не віддавати РЄ на поталу Росії та її друзям, – підкреслив міністр.

Він вважає, що Рада Європи втратила довіру України і відновити її буде надзвичайно складно.

– Із лідера зусиль для захисту прав людини Організація перетворилась у простого менеджера, причому такого собі, – резюмував Клімкін.

Читайте: Рішення ПАРЄ: чому Європа повернула РФ і наслідки для України

Зазначимо, резолюція передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Нагадаємо, у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.

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