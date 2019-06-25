Володимир Гройсман для участі у позачергових виборах до Верховної Ради 2019 створив свою партію, яку назвав Українська стратегія. Факти ICTV зібрали про неї п’ять головних фактів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман іде на парламентські вибори 2019 зі своєю партією Українська стратегія.

Головні п’ять фактів про партію Гройсмана – в матеріалі Фактів ICTV.

1. У партії Українська стратегія 65 кандидатів в народні депутати.

У першій п’ятірці, яку очолює Володимир Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джаппарова, міністр культури Євген Нищук, а також міністр юстиції Павло Петренко.

2. Партія Гройсмана відмовилася від висунення кандидатів-мажоритарників.

Українська стратегія не висуватиме кандидатів в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради, пояснивши це тим, що за такий короткий термін складно підібрати людей, в яких партія була б впевнена.

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3. Українська стратегія йде на вибори самостійно.

Гройсман вирішив не об’єднуватися з Європейською стратегією Петра Порошенка, сказавши, що вони просто різні.

4. Зниження податків, зростання мінімальної зарплати і перехід до трирівневої системи пенсійного забезпечення – пріоритети партії.

Програма партії передбачає зменшення ставок податків і розширення бази оподаткування для створення сильного середнього класу, а також зростання мінімальної і середньої зарплати та перехід до трирівневої системи пенсійного забезпечення.

5. Партію Українська стратегія підтримують 1,4% виборців.

Згідно з опитуванням Соціологічної групи Рейтинг, яке проводилося з 8 по 12 червня, партію підтримують 1,4% виборців. Вона десята у списку вподобань виборців.

Раніше Гройсман розповів в інтерв’ю Фактам тижня свою стратегію щодо виборів до Верховної Ради і про те, чому вирішив не об’єднуватися з Петром Порошенком.

Фото: Українська стратегія