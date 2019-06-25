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Факти / Україна / Політика

Українці не працюватимуть в ПАРЄ з натхненниками вбивств і загарбниками Криму – Єленський

Українська делегація припиняє свою роботу в сесії Парламентської асамблеї Ради Європи на знак протесту проти ухваленого напередодні рішення про знищення санкційного механізму, що дозволяє представникам Росії повернутись в ПАРЄ.

Українці не працюватимуть в ПАРЄ з натхненниками вбивств і загарбниками Криму – Єленський

Член української делегації в ПАРЄ та №10 у списку партії Українська стратегія Гройсмана Віктор Єленський зробив заяву щодо рішення ПАРЄ.

– Сьогодні вранці закінчилося голосування в ПАРЄ, яке, по суті справи, повернуло в її склад російську делегацію. Це удар по європейських цінностях, по демократії, свободі і правах людини.

Це наруга над пам’яттю загиблих в російсько-українській і російсько-грузинській війнах, закатованих правозахисників, над долею заручників у російських тюрмах. Росія не тільки не виконала жодної резолюції ПАРЄ, але й відкрито обіцяє ніколи їх не виконувати, – заявив Віктор Єленський.

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Він повідомив, що українська делегація припиняє свою роботу в сесії ПАРЄ та подякував делегаціям країн, які не голосували за повернення представників Росії до асамблеї.

– Ті, хто голосував за повернення Росії нестимуть відповідальність за сльози, кров і вкрадену долю людей на окупованих територіях. Ми вдячні депутатам Великої Британії, Грузії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Швеції за їх громадянську позицію і непоступливість злу, – заявив Єленський.

Він додав, що Україна не може сидіти в залі з натхненниками вбивств і “кавалерами” медалей за загарбання Криму. Тому українська делегація припиняє роботу в цій сесії ПАРЄ, за винятком голосування щодо повноважень російської делегації.

– Після повернення в Київ ініціюємо питання перед президентом і Верховною Радою про подальшу участь України в статутних органах Ради Європи. Ми продовжуємо боротися, – зазначив української делегації в ПАРЄ.

Нагадаємо, у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.

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