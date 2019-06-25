Україна не повинна призупиняти роботу в ПАРЄ через повернення російської делегації, вважає кандидат у народні депутати від партії Слуга народу Ірини Верещук.
Повернення делегації Російської Федерації до ПАРЄ не є трагедією, через яку Україні потрібно припиняти свою роботу в організації.
За словами директора центру Балто-Чорноморських досліджень, кандидата у народні депутати від партії Слуга народу Ірини Верещук, Росія якраз має на меті те, щоб українська делегація залишила ПАРЄ.
Вона упевнена, що Україна повинна включитися у боротьбу проти агресора на полях Асамблеї, але перед цим “організуватися, перегрупуватися, наростити м’язи, навчитися дебатувати”.
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– Нехай росіяни повернуться і б’ються з нами на полях ПАРЄ, а не танками на Донбасі. І тоді ми матимемо можливість впливати на весь Європейський союз, доводячи свою правоту, бо правда за нами.
Нагадаємо, у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.
Після такого рішення українська делегація вирішила призупинити роботу в ПАРЄ.
Фото: ПАРЄ