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Факти / Україна / Політика

Верещук про повернення РФ до ПАРЄ: Не трагедія, потрібно битися

Україна не повинна призупиняти роботу в ПАРЄ через повернення російської делегації, вважає кандидат у народні депутати від партії Слуга народу Ірини Верещук.

Верещук про повернення РФ до ПАРЄ: Не трагедія, потрібно битися

Повернення делегації Російської Федерації до ПАРЄ не є трагедією, через яку Україні потрібно припиняти свою роботу в організації.

За словами директора центру Балто-Чорноморських досліджень, кандидата у народні депутати від партії Слуга народу Ірини Верещук, Росія якраз має на меті те, щоб українська делегація залишила ПАРЄ.

Вона упевнена, що Україна повинна включитися у боротьбу проти агресора на полях Асамблеї, але перед цим “організуватися, перегрупуватися, наростити м’язи, навчитися дебатувати”.

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– Нехай росіяни повернуться і б’ються з нами на полях ПАРЄ, а не танками на Донбасі. І тоді ми матимемо можливість впливати на весь Європейський союз, доводячи свою правоту, бо правда за нами.

Нагадаємо, у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.

Після такого рішення українська делегація вирішила призупинити роботу в ПАРЄ.

Фото: ПАРЄ

Джерело: Inforesist

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