Біля будівлі Ради Європи у Страсбурзі люди вийшли на мітинг проти повернення Росії в ПАРЄ.

Під будівлею Ради Європи у Стразбурзі люди вийшли на мітинг проти повернення російської делегації до ПАРЄ.

Мітингувальники вийшли з українськими та грузинськими прапорами та плакатами. Вони викрикують гасла Європо, прокинься!













Європо, прокинься! У Страсбурзі протестують проти повернення Росії в ПАРЄ / 3 фотографии

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Нагадаємо, раніше делегати Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали резолюцію про повернення РФ в Асамблею та зміну санкційного режиму.

Пізніше у ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації. Їх можуть підтвердити заново протягом 24 годин.

Оскарження повноважень відбулося за пропозицією грузинського делегата Ніно Гогадзе.

Фото: Микола Полозов