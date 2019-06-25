Біля будівлі Ради Європи у Страсбурзі люди вийшли на мітинг проти повернення Росії в ПАРЄ.
Під будівлею Ради Європи у Стразбурзі люди вийшли на мітинг проти повернення російської делегації до ПАРЄ.
Мітингувальники вийшли з українськими та грузинськими прапорами та плакатами. Вони викрикують гасла Європо, прокинься!
Європо, прокинься! У Страсбурзі протестують проти повернення Росії в ПАРЄ / 3 фотографии
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Нагадаємо, раніше делегати Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали резолюцію про повернення РФ в Асамблею та зміну санкційного режиму.
Пізніше у ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації. Їх можуть підтвердити заново протягом 24 годин.
Оскарження повноважень відбулося за пропозицією грузинського делегата Ніно Гогадзе.
Фото: Микола Полозов
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