Президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду з 1 по 3 липня.
З 1 по 3 липня президент України Володимир Зеленський здійснить міжнародний візит до Канади.
Глава держави візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні, яка пройде в Торонто.
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Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами парламенту і представниками ділових кіл.
Також президент проведе зустріч з українською громадою Канади.
Нагадаємо, 17 червня Зеленський прибув до Берліна з першим офіційним візитом.
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