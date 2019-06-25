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Факти / Україна

Зустріч з Трюдо та участь у конференції: Зеленський їде до Канади

Президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду з 1 по 3 липня.

Зустріч з Трюдо та участь у конференції: Зеленський їде до Канади

З 1 по 3 липня президент України Володимир Зеленський здійснить міжнародний візит до Канади.

Глава держави візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні, яка пройде в Торонто.

Читайте: Зупинити РФ і Північний потік-2: Зеленський зустрівся з Дудою

Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами парламенту і представниками ділових кіл.

Також президент проведе зустріч з українською громадою Канади.

Нагадаємо, 17 червня Зеленський прибув до Берліна з першим офіційним візитом.

Джерело: Адміністрація Президента

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