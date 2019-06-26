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Біткоїн різко зріс у ціні

Зростання біткоїна становить 11,47% за добу.

Біткоїн різко зріс у ціні

Курс біткоїна досяг $12 580 за одиницю, повідомляє портал Coinmarketcap.

За добу вартість змінилася на 11,47 %. Наразі капіталізація ринку біткоїна перевищила $223 млрд.

Криптовалюта почала зростання на початку травня 2019 року.

Читайте: Знайдено зв’язок між біткоінами та глобальним потеплінням

Максимальний показник зафіксований наприкінці 2017 року – $20 тис, а мінімальний сягав минулого року позначки нижче $4 тис.

Нагадаємо, компанія Facebook разом із 28 партнерами анонсувала запуск криптовалюти Libra.

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