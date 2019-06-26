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Факти / Україна

На морі, суші та в повітрі: у липні в Україні розпочнуться військові навчання Сі Бриз

В Одесі з 1 липня стартують військові українсько-американські навчання Сі Бриз-2019.

На морі, суші та в повітрі: у липні в Україні розпочнуться військові навчання Сі Бриз

Українсько-американські навчання Сі Бриз традиційно відбуватимуться на морі, суші, повітрі та під водою.

Цьогоріч у морському компоненті заплановані артилерійські стрільби, висадки оглядових груп, а також удосконалення взаємодії спеціальних підрозділів.

У спеціалізованих водолазних тренінгах вперше візьмуть участь представники прикордонного підрозділу ДОЗОР, які мають відповідну спеціалізацію.

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У Держприкордонслужбі також обіцяють новації у відпрацюванні річкового елементу. Корабельно-катерний склад Морської охорони отримає завдання забезпечити супроводження транспортних цивільних суден через гирло Дунаю до Чорного моря.

Для виконання цього завдання будуть задіяні виключно сили Морської охорони Держприкордонслужби.

Раніше Факти ICTV писали про міжнародні навчання Saber guardian-2019.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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