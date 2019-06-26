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Факти / Україна

Погода в Україні на 26 червня (КАРТА)

Погода в Україні 26 червня буде сонячною по всій території.

Погода

У західних областях 26 червня температура повітря вдень становитиме 29-31°, вночі – 14-26°.

На півночі країни температура повітря вдень 28-30°, вночі 13-15°.

Залишатиметься спека на сході. Вдень повітря прогріється до 29-31°, вночі – 15-17°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 26 червня

На півдні країни також без опадів, температура повітря вдень 30-32°, вночі – 20-23°.

У центральних областях та Києві температура становитиме 28-30° вдень, вночі – 15-17°.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, якою буде погода протягом тижня.

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