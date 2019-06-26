У Польщі скасували прибутковий податок для молоді не старше 26 років.

Уряд Польщі ухвалив декларацію, яка регламентує звільнення від сплати прибуткового податку осіб у віці до 26 років.

– Це досить значна пільга. Якщо хтось заробляє мінімальну зарплату, тобто 2 250 злотих (15 760 грн. – Ред.) без вирахування податків, то за рік він зможе заощадити понад 1 600 злотих (11 200. – Ред.), – зазначив заступник міністра фінансів Польщі Петро Новак.

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Він додав, що ще більше вдасться заощадити тим, хто заробляють більше.

Раніше Факти ICTV писали, що Польща готова запустити газопровід, який прокачає до України 2 млрд кубометрів газу.