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Факти / Україна

Пожежа у Києві: жителів чотирьох районів закликають закрити вікна

Пожежа у Києві призвела до перевищення концентрації сірчистого ангідриду у 5- 8 разів.

Пожежа у Києві: жителів чотирьох районів закликають закрити вікна

Через пожежу на складах секонд-хенду у Києві, яка сталася ввечері 26 червня, у шести точках зафіксовано перевищення граничну допустиму концентрацію сірчистого ангідриду у 5- 8 разів. Ця речовина може викликати подразнення верхніх дихальних шляхів.

Жителям Святошинського, Шевченківського, Солом’янського району та Борщагівки рекомендовано закрити вікна та не перебувати на вулиці.

– Наразі вітер західний, при таких погодних умовах є загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район м. Києва. Аварійно-рятувальні служби та екологи роблять системно заміри повітря, наразі перевищень немає, – йдеться у повідомленні КМДА.

Читайте: Пожежа у Києві: з’явилося відео палаючих складів секонд-хенду на Борщагівці

Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві рекомендує:

  • Не перебувати особам групи ризику на вулиці (діти, вагітним, літнім людям, хворим із захворюванням органів дихання).
  • По можливості забезпечити закриття вікон та застосовувати наявні домові системи вентиляції (кондиціонери, рукоператори).
  • З метою зменшення кількості пилу в закритих приміщеннях збільшити частоту вологого прибирання.
  • На територіях максимально наближених до пожежі, використовувати засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, що пожежа у Києві сталася на Петропавлівській Борщагівці, загорілися склади  секонд-хенду. Зараз загоряння локалізовано.

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