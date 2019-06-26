Пожежа у Києві призвела до перевищення концентрації сірчистого ангідриду у 5- 8 разів.

Через пожежу на складах секонд-хенду у Києві, яка сталася ввечері 26 червня, у шести точках зафіксовано перевищення граничну допустиму концентрацію сірчистого ангідриду у 5- 8 разів. Ця речовина може викликати подразнення верхніх дихальних шляхів.

Жителям Святошинського, Шевченківського, Солом’янського району та Борщагівки рекомендовано закрити вікна та не перебувати на вулиці.

– Наразі вітер західний, при таких погодних умовах є загроза потрапляння продуктів горіння у Святошинський район м. Києва. Аварійно-рятувальні служби та екологи роблять системно заміри повітря, наразі перевищень немає, – йдеться у повідомленні КМДА.

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Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві рекомендує:

Не перебувати особам групи ризику на вулиці (діти, вагітним, літнім людям, хворим із захворюванням органів дихання).

По можливості забезпечити закриття вікон та застосовувати наявні домові системи вентиляції (кондиціонери, рукоператори).

З метою зменшення кількості пилу в закритих приміщеннях збільшити частоту вологого прибирання.

На територіях максимально наближених до пожежі, використовувати засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, що пожежа у Києві сталася на Петропавлівській Борщагівці, загорілися склади секонд-хенду. Зараз загоряння локалізовано.