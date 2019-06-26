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Факти / Україна

США виділять Україні $4 млн на посилення безпеки військових складів

У США підписали меморандум, який передбачає виділення Україні $4 млн для допомоги в сфері зберігання боєприпасів.

США виділять Україні $4 млн на посилення безпеки військових складів

Під час засідання українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю у Вашингтоні підписали Меморандум про надання США допомоги Україні в сфері зберігання боєприпасів.

Він передбачає виділення допомоги у розмірі $4 млн.

Читайте: Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні $700 млн

До слова, засідання групи відбуваються двічі на рік, почергово у Києві та Вашингтоні.

Вони є важливим двостороннім форумом для обговорення взаємодії між державами у сфері міжнародної безпеки, запобігання розповсюдженні зброї масового знищення та засобів її доставки, контролю технологій, чинної санкційної політики у контексті протидії російській агресії.

Раніше Факти ICTV писали про те, що США відправили в Україну вантаж гуманітарної допомоги.

Джерело: Посольство України в США

Фото: Посольство України в США

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