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Факти / Україна / Політика

ЦВК закінчила реєстрацію кандидатів на вибори в Верховну Раду

Центральна виборча комісія вже завершила процедуру реєстрації кандидатів на позачергові парламентські вибори і 26 червня розповість про її підсумки.

ЦВК закінчила реєстрацію кандидатів на вибори в Верховну Раду

26 червня об 11.45 голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук проведе брифінг, під час якого розповість про підсумки реєстрації кандидатів і партій на позачергових виборах до Верховної Ради.

Тема брифінгу: Вибори Парламенту – 2019: Багато позаду – ще більше попереду.

Під час брифінгу розкажуть про кількість зареєстрованих кандидатів у багатомандатному окрузі та одномандатних виборчих округах, виборчі фонди кандидатів і партій, а також про процес публічних закупівель.

Читайте: Вибори до парламенту: відомі імена та протистояння в округах

Також ЦВК обіцяє торкнутися питання тимчасової зміни місця голосування.

До слова, Факти ICTV публікували список партій, які беруть участь у виборах до Верховної Ради.

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