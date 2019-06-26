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Факти / Україна

Українська делегація у ПАРЄ припиняє роботу на літній сесії

Українська делегація у ПАРЄ припиняє роботу на нинішній сесії Асамблеї.

Українська делегація у ПАРЄ припиняє роботу на літній сесії

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи припиняє роботу на літній сесії.

Також, українські депутати відмовилися брати участь у виборах нового генерального секретаря Ради Європи.

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– Ми заявили нашу позицію, і не тільки одні, а разом з делегацією Словаччини, Естонії, Латвії, Литви, Грузії, частиною польської делегації – ми заявили про те, що ми припиняємо нашу роботу на цій сесії.

Ми повертаємося до наших столиць для діалогу, як далі працювати з Радою Європи після того, що сталося, – заявив член делегації України у ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 26 червня делегація РФ в ПАРЄ з повним набором повноважень повернулася до роботи в Асамблеї. На знак протесту  українська делегація покинула засідання.

Джерело: Прямий

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