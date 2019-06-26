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Факти / Україна

Війна на Донбасі: поранено сімох українських військових

Проросійські бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях сил ООС. В результаті обстрілу п’ятеро українських військових отримали поранення і ще двоє – бойові травми.

Війна на Донбасі: поранено сімох українських військових

П’ятеро військових ЗСУ отримали поранення і ще двоє – бойові травми.

Бойовики обстрілювали українських військових 32 рази. З них п’ять разів із заборонених мінометів калібру 120 і 82-мм.

Обстріли велися з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Під удар потрапили Авдіївка, Мар’їнка, Опитне, Водяне, Новотроїцьке, Невельське, Талаківка, Широкине та Богданівка.

Також бойовики обстріляли район Шумів, околиці Південного, Кримське, Новолуганское, околиці Травневого, Зайцево, Широкино, райони Старогнатовки, Луганського, Кам’янки, Богданівки, Новоселівки Другої, околицю Павлополя і Водяного.

Раніше Факти ICTV писали про масштабні навчання танкістів у зоні ООС.

Джерело: ООС

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