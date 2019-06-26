Проросійські бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях сил ООС. В результаті обстрілу п’ятеро українських військових отримали поранення і ще двоє – бойові травми.

П’ятеро військових ЗСУ отримали поранення і ще двоє – бойові травми.

Бойовики обстрілювали українських військових 32 рази. З них п’ять разів із заборонених мінометів калібру 120 і 82-мм.

Обстріли велися з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Під удар потрапили Авдіївка, Мар’їнка, Опитне, Водяне, Новотроїцьке, Невельське, Талаківка, Широкине та Богданівка.

Також бойовики обстріляли район Шумів, околиці Південного, Кримське, Новолуганское, околиці Травневого, Зайцево, Широкино, райони Старогнатовки, Луганського, Кам’янки, Богданівки, Новоселівки Другої, околицю Павлополя і Водяного.

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Джерело: ООС