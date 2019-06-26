Центральна виборча комісія вже завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. Факти ICTV розкажуть, як дізнатися кандидатів в округах.

Вся інформація про кандидатів в округах зібрана на сайті ЦВК у розділі Позачергові вибори народних депутатів України 2019.

На відповідній сторінці потрібно перейти на вкладку Кандидати та вибрати розділ Кандидати в округах.

Після цього ви побачите список областей та округів в кожній з них.

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Навпроти кожного округу вказана кількість кандидатів. Щоб дізнатися їхні імена, від кого вони висуваються та іншу інформацію, потрібно натиснути на кількість зареєстрованих кандидатів в потрібному вам окрузі.

Наприклад, так виглядає список кандидатів в одномандатному виборчому окрузі № 220 у Києві.

Перевірити декларації кандидатів можна на сайті електронних декларацій, ввівши в рядок пошуку відповідне ім’я і прізвище.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори у 2019 році призначені на 21 липня.