Центральна виборча комісія вже завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. Факти ICTV розкажуть, як дізнатися кандидатів в округах.
Вся інформація про кандидатів в округах зібрана на сайті ЦВК у розділі Позачергові вибори народних депутатів України 2019.
На відповідній сторінці потрібно перейти на вкладку Кандидати та вибрати розділ Кандидати в округах.
Після цього ви побачите список областей та округів в кожній з них.
Читайте: Вибори до парламенту: відомі імена та протистояння в округах
Навпроти кожного округу вказана кількість кандидатів. Щоб дізнатися їхні імена, від кого вони висуваються та іншу інформацію, потрібно натиснути на кількість зареєстрованих кандидатів в потрібному вам окрузі.
Наприклад, так виглядає список кандидатів в одномандатному виборчому окрузі № 220 у Києві.
Перевірити декларації кандидатів можна на сайті електронних декларацій, ввівши в рядок пошуку відповідне ім’я і прізвище.
Нагадаємо, позачергові парламентські вибори у 2019 році призначені на 21 липня.