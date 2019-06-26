У Києві вісім пляжів отримали міжнародну відзнаку Блакитний прапор.
Столичні муніципальні пляжі Веселка, Венеція, Галерний, Молодіжний, Дитячий, Золотий та Пуща-Водиця отримали відзнаку Блакитний прапор.
Ця відзнака дається пляжу, якщо він відповідає міжнародним критеріям та вимогам:
- якість води,
- комфорт,
- безпека,
- екологічний менеджмент,
- рівень сервісу.
Всього пляж повинен відповідати 32 критеріям.
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Для порівняння у 2017 році лише 3 пляжі мали Блакитний прапор.
Якість води і комфорт: вісім пляжів Києва отримали Блакитний прапор / 4 фотографии
До речі, Факти ICTV зібрали найкращі пляжі для відпочинку у Києві.
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