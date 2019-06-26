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Факти / Україна

Якість води і комфорт: вісім пляжів Києва отримали Блакитний прапор

У Києві вісім пляжів отримали міжнародну відзнаку Блакитний прапор.

Якість води і комфорт: вісім пляжів Києва отримали Блакитний прапор

Столичні муніципальні пляжі Веселка, Венеція, Галерний, Молодіжний, Дитячий, Золотий та Пуща-Водиця отримали відзнаку Блакитний прапор.

Ця відзнака дається пляжу, якщо він відповідає міжнародним критеріям та вимогам:

  • якість води,
  • комфорт,
  • безпека,
  • екологічний менеджмент,
  • рівень сервісу.

Всього пляж повинен відповідати 32 критеріям.

Читайте: Де можна купатися в Одесі: найкращі пляжі і як дістатися

Для порівняння у 2017 році лише 3 пляжі мали Блакитний прапор.

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Якість води і комфорт: вісім пляжів Києва отримали Блакитний прапор / 4 фотографии

До речі, Факти ICTV зібрали найкращі пляжі для відпочинку у Києві.

Джерело: КМДА

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