Кабмін погодив призначення голів восьми обласних державних адміністрацій, кандидатури яких запропонував президент Володимир Зеленський.

На засіданні Кабміну 26 червня підтримали подання президента Володимира Зеленського щодо призначення восьми голів ОДА.

Представник президента в уряді Андрій Герус зазначив, що рішення були не одноголосні, оскільки деякі члени Кабміну голосували проти всіх кандидатур.

Що відомо про кожного – у матеріалі Фактів ICTV.

Павло Кириленко – кандидат на пост голови Донецької ОДА

33 роки, уродженець Донбасу, одружений, має двох дітей. У дружини є квартира, гараж та земельна ділянка в окупованій Горлівці. Кириленко орендує квартиру в Ужгороді і має у власності житло у Львові.

З 22 вересня 2017 року – військовий прокурор Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

Закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю Правознавство. В органах прокуратури працює з липня 2008 року.

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Віталій Комарницький – кандидат на пост голови Луганської ОДА

Нинішній ректор Луганського державного університету внутрішніх справ, колишній регіонал.

У вересні 2014 року він залишив окупований Луганськ.

Маркіян Мальський – кандидат на пост голови Львівської ОДА

Кандидат юридичних наук, адвокат, керівник Західної філії адвокатського об’єднання Arzinger, почесний консул Австрії у Львові.

Після Революції Гідності Мальський відмовився обійняти посаду начальника ДФС у Львівській області після перемоги у публічному конкурсі.

Ігор Бондаренко – кандидат на пост голови Закарпатської ОДА

Бізнесмен з Мукачевого, засновник кондитерської компанії Конфакто.

Михайло Бно-Айріян – кандидат на пост голови Київської ОДА

Заступник директора Укренерго з комунікацій та міжнародного співробітництва. Дипломат за освітою, працював у посольстві України в РФ, радником міністра закордонних справ Костянтина Грищенка.

З січня 2015 року працював у Міненерго, а потім перейшов в Укренерго.

Андрій Андрейчиков – кандидат на пост голови Одеської ОДА

Бізнесмен, президент Асоціації вторинних металів та ресурсів.

Юрій Гусєв – кандидат на пост голови Херсонської ОДА

Колишній заступник міністра оборони, в останні роки був радником міністра інфраструктури та міністра екології.

Є активним громадським діячем. Планував балотуватися на парламентських виборах 2019 року від партії Слуга народу, але передумав.

Ігор Шевченко – кандидат на пост голови Черкаської ОДА

Підприємець, володіє кількома вантажними автомобілями та причепами, а також є власником двох підприємств – Легкий експорт плюс та Гермес – Шевченко Игорь.

Відомо, що у Шевченка є нерухомість в Росії.

До слова, як Україна буде залучати по $2 млрд інвестицій на рік – в інтерв’ю Фактам ICTV розповів Давид Арахамія, якого Володимир Зеленський нещодавно призначив секретарем Національної інвестиційної ради.