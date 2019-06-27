На всіх пляжах Києва виявлено порушення санітарних норм. Дослідження проб води також показали значне забруднення небезпечними бактеріями.

Експерти Держпродспоживслужби наголошують, що на жодному пляжі Києва цього року не оновлювали пісок.

А санітарний стан території пляжів Веселка, Райдуга та Центральний – незадовільний (прибирання території, вивезення відходів тощо).

Загалом розміщення та місткість контейнерів для сміття, а також кількість місць у туалетах не відповідає санітарним нормам на всіх столичних пляжах.

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Дослідження проб води, яке проводилося 17 та 24 червня, показало значне забруднення на 10 із 14 пляжів Києва:

перевищення індексу лактозо позитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах Венеція, Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Передмістна Слобідка, Пуща-Водиця, Райдуга, Тельбін, Центральний;

колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички) – пляжі Пуща-Водиця та Тельбін;

кількість ентерококів – Тельбін;

біохімічна потреба в кисні (БПК5) – Венеція.

Вода з питних фонтанчиків також не відповідає санітарним вимогам. Найбільше вони забруднені на пляжах Райдуга, Тельбін, Центральний, Венеція та Вербний.

Водночас, раніше вісім пляжів Києва отримали міжнародну відзнаку Блакитний прапор.

Джерело: Держпродспоживслужба