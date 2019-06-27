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Іво Бобул балотується до Верховної Ради

Співак Іво Бобул балотується до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах.

Іво Бобул балотується до Верховної Ради

Співак, народний артист України Іво Бобул зареєстрований кандидатом у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Читайте: ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня

Бобул балотується за виборчим списком партії Патріот. Його зареєстрували кандидатом 25 червня 2019 року і внесли у список під №5.

Раніше Факти ICTV писали, що партія Голос відкликає кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі № 121 Львівської області Дмитра Огньова.

Фото: Іво Бобул

Джерело: ЦВК

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