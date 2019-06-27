Більше половини українців переконані, що майбутнім прем’єр-міністром має стати людина з великим досвідом керування країною.

Опитування Соціологічної групи Рейтинг показало, що 55% українців бачать у кріслі глави уряду кандидата з великим досвідом.

Інші 35% вважають, що прем’єр-міністром має стати нова людина – навіть без досвіду держуправління.

Серед можливих кандидатів уподобання українців розподілилися таким чином:

Юрій Бойко (13%);

Юлія Тимошенко (11%);

Володимир Гройсман (10%).

За даними опитування, Гройсмана частіше хочуть бачити прем’єром на Галичині і в Центрі, Бойка – на Сході і на Донбасі, а Тимошенко – на Заході, Півночі, у Центрі та у Києві.

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Окрім того, Ігоря Смешка майбутнім прем’єром бачать 7% опитаних, Дмитра Разумкова – 6%, Святослава Вакарчука – 5%, по 4% Петра Порошенка, Анатолія Гриценка та Міхеіла Саакашвілі, 3% – Олега Ляшка, по 2% – Андрія Садового та Олександра Вілкула.

Опитування українців Соціологічна группа Рейтинг проводила з 12 до 20 червня.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Усього – 6 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,3%.

До речі, рівень довіри українців до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана становить 19-20%.

Джерело: Рейтинг