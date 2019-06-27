PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Донбасі поранено сімох українців і знищено двох окупантів

За добу в зоні проведення Операції об’єднаних сил поранено чотирьох українських військових, ще троє отримали бойові травми.

ООС Донбас

Бойовики 26 червня 39 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі, 13 із них – із заборонених артсистем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм.

Окупанти також відкривали вогонь з гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найгарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід – 24 обстріли.

Читайте: Команди не стріляти не було: Хомчак про “заборону вогню” в зоні ООС

Ще 15 разів ворог застосував зброю у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

– За минулу добу чотири українських військовослужбовця отримали поранення, ще троє – бойове травмування, – повідомляє штаб ООС.

За даними розвідки, 25 червня двох окупантів знищено.

З початку доби 27 червня ворог 10 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 26 червня у Станиці Луганській почалося відведення українських підрозділів під наглядом СММ ОБСЄ, яке триватиме три доби.

Джерело: ООС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Наступний крок – за Росією: Волкер про відведення сил на Донбасі
У Станиці Луганській відбулося відведення українських сил
Війна на Донбасі: поранено сімох українських військових
Як проголосувати у зоні ООС на парламентських виборах
Втрати на Донбасі: один військовий загинув, вісьмох поранено
Інфраструктуру Донбасу потрібно відновлювати за рахунок компенсацій від Росії – Данилюк
Бойовики дев’ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – поранено бійця
Війна на Донбасі: загинув український військовий, ще одного поранено
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка