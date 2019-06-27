За добу в зоні проведення Операції об’єднаних сил поранено чотирьох українських військових, ще троє отримали бойові травми.

Бойовики 26 червня 39 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі, 13 із них – із заборонених артсистем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм.

Окупанти також відкривали вогонь з гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найгарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід – 24 обстріли.

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Ще 15 разів ворог застосував зброю у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

– За минулу добу чотири українських військовослужбовця отримали поранення, ще троє – бойове травмування, – повідомляє штаб ООС.

За даними розвідки, 25 червня двох окупантів знищено.

З початку доби 27 червня ворог 10 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 26 червня у Станиці Луганській почалося відведення українських підрозділів під наглядом СММ ОБСЄ, яке триватиме три доби.

Джерело: ООС